بعد إعلان خلوها من كورونا.. موريتانيا تعيد فرض الحظر

المصدر: د ب أ

كشفت الحكومة الموريتانية في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة عن إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا من أبرزها فرض حظر جديد للتجوال طوال أيام عيد الفطر يبدأ من الرابعة بعد الظهر وحتى السادسة صباحا، على أن يعود الحظر بعد أيام العيد؛ أي من يوم الثلاثاء المقبل إلى الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا لثلاثة أسابيع.

ويأتي تشديد حظر التجوال بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد، وتسجيل نحو 200 إصابة جديدة في أقل من أسبوع، بعد إعلان خلو البلاد من الفيروس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير التعليم العالي الدكتور سيدي ولد سالم إن الحكومة قررت كذلك عقب اجتماع للجنة الوزارية لمحاربة كورونا جرى برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تأجيل افتتاح المدارس حتى إشعار آخر وتعليق صلاة العيد وإلغاء صلاة الجمعة.

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