مصر تبدي استعدادها للتفاوض بشأن سد النهضة بشرط

المصدر: د ب أ

أعربت مصر اليوم الخميس عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية بشأن سد النهضة والمشاركة في الاجتماع المزمع عقده.

وأكدت مصر أهمية أن يكون التفاوض جادا وبناء وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان، بحسب بيان من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وجاء إعراب مصر عن استعدادها للانخراط في العملية التفاوضية في ظل نتائج الاجتماع الذي جمع اليوم بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد الذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات، لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور القليلة الماضية.

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