وكيل الخارجية العمانية: نتواصل مع السلطات الإماراتية لتسهيل التنقل بين عمان والإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان إنه بحكم الارتباط الاجتماعي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة هناك من يريد السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، وبطبيعة الحال هناك من يرغب في القدوم إلى السلطنة من الإمارات لأنهم مرتبطون اجتماعيا وعائليا وهناك تعاون وتواصل مع السلطات الإماراتية لتسهيل دخولهم.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» إلى أنه بالنسبة للعمانيين المتواجدين حاليا في الإمارات ويرغبون في دخول السلطة عن طريق الحدود البرية فهو متاح لهم جميعا مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الالتزام بمسالة الحجر الصحي.

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