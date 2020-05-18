"احمي" تطبيق إلكتروني لتعقب المصابين بكورونا في تونس

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين عن خطة لاعتماد تطبيق إلكتروني يسمح بتعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزارة عن الامضاء لاتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في تصميم البرامج والتطبيقات الالكترونية، تجيز استخدام التطبيق للحيلولة دون تفشي الفيروس مع استعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا.

ويعد هذا من الحلول التي أطلقتها دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية لتحديد نطاق تفشي الفيروس وتعقب الاصابات.

وسيكمن التطبيق الجديد الذي أطلق عليه اسم "احمي"، من تحديد أماكن وجود المصابين والمخالطين لهم في الفضاءات العامة ووسائل النقل عبر الهواتف الجوالة واللوحات الإلكترونية المجهزّة بنظام تشغيل "أندرويد" أو "أيواس".

وأوضحت الوزارة أن هذا التطبيق يخضع لكل متطلبات حماية المعطيات الشخصية بحسب القوانين.

وخففت تونس قيود الحجر الصحي مع انحسار عدد المصابين إلى مستوى الصفر على امتداد أغلب أيام الأسبوع المنقضي مقابل استقرار في عدد الوفيات وزيادة مطردة لحالات الشفاء.

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