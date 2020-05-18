الجزائر تطلق سراح معارضين بارزين

المصدر: د ب أ

أصدر مجلس قضاء الجزائر، في جلسة الاستئناف حكما أمس الأحد على رئيس منظمة "تجمع عمل شبيبة"، عبد الوهاب فرصاوي بالسجن 6 أشهر نافذة، والناشط السياسي البارز إبراهيم مزاجي بنفس المدة مع ايقاف التنفيذ، ليتم بذلك مغادرة الناشطين السجن، حيث قضى فرصاوي المدة كاملة.

واعتقل فرصاوي، منتصف أكتوبر الماضي، بعد مشاركته في وقفة تضامن مع المعتقلين من مناضلي المنظمة، قرب محكمة عبان رمضان وسط العاصمة الجزائرية.

ويبدي نشطاء حقوقيون في الجزائر، قلقهم تجاه ما آلت إليه حرية التعبير في البلاد، في الوقت الذي يقبع في السجون عدد من النشطاء والأسماء الصحافية بمختلف التهم، أبرزها "التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية".

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