سلطنة عمان تسجل 157 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5186 حالة

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاحد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد  ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في  السلطنة إلى 22 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر  48 عاماً.

وأشارت إلى تسجيل  157 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى   5186 حالة.

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل  81 حالة لعمانيين، و 76 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ  1465.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

كلمات دالة:
  • سلطنة عمان ،
  • فيروس كورونا ،
  • كوفيد -19
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