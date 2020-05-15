المغرب يبدأ إرجاع مواطنيه العالقين بسبب كورونا

المصدر: مدريد - أ ف ب

يبدأ المغرب اليوم الجمعة ترحيل مواطنين ظلوا عالقين في جيب مليلية الإسباني شمال المملكة منذ إغلاق الحدود منتصف مارس، في إطار إجراءات التصدي لتفشي جائحة كوفيد-19، بحسب ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم السلطات المحلية في مليلية: "تلقينا من الحكومة المغربية لائحة بأسماء 200 مغربي عالقين في مليلية سنبدأ إرجاعهم بعد ظهر اليوم".

ولم يتسن الحصول على تفاصيل من السلطات المغربية، في حين ذكرت وسائل إعلام مغربية اليوم الجمعة أن المعنيين سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما وفحوصات طبية للكشف عن الفيروس.

وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أعلن خلال جلسة برلمانية نهاية أبريل أن السلطات تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المغاربة العالقين في سبتة ومليلية "في أقرب الآجال وفي ظروف جيدة للجميع".

ووجد حوالى 73 ألف مغربي أنفسهم عالقين خارج المملكة منذ وقف الرحلات الدولية منتصف مارس لاحتواء انتشار وباء كورونا، بينهم سياح وطلاب ورجال أعمال.

ووجه العديدون منهم دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإعادتهم، بينما أعلنت القنصليات المغربية في الخارج تشكيل "لجان مرافقة"، وتكفّلها بمصاريف إسكان بعضهم.

يوجد عدد كبير منهم في فرنسا وتركيا وإسبانيا، وفق الصحافة المحلية، بالإضافة إلى العالقين في سبتة ومليلية، الجيبين الساحليين شمال المغرب واللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس مُدّد حتى 20 مايو لمحاصرة الوباء. وينتظر أن يعلن رئيس الحكومة المغربية الاثنين عن تطورات تدبير الحجر الصحي.

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