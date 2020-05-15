سلطنة عمان تسجل 284 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4625

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (284) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها ثمانون (80) حالة لعمانيين، ومائتان وأربع (204) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4625) أربعة آلاف وستمائة وخمس وعشرين حالة، وعدد الوفيات تسع عشرة (19).

وأكدت الوزارة في بيان بأن ألفاً وثلاثمائة وخمسين (1350) حالة قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات. كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.





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