موريتانيا تعلق مجدداً أداء صلاة الجمعة في المساجد

المصدر: د ب أ

قررت وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا تعليق صلاة الجمعة بالمساجد مجدداً بعد أسبوع من رفع التعليق عنها، وذلك بعد تسجيل 11 إصابة جديدة في أقل من 24 ساعة.

وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق شروطا لصلاة الجمعة منها السماح لعدد من المصلين لا يتجاوز 12 شخصا في كل مسجد واحترام التباعد وتجنب التحركات غير الضرورية .

على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد ليل أمس الخميس عزل نفسه حتى يتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابة أحد كبار معاونيه بالفيروس.

وقال الوزير في مقابلة عبر التلفزيون ليل الخميس/ الجمعة "بعد التأكد من إصابة أحد المديرين بوزارة الصحة كنت قد اجتمعت معه مؤخرا حول توفير الأدوية قررت عزلا طبيا تلقائيا لنفسي حتى أتأكد من عدم إصابتي بفيروس كورونا".

ودعا الوزير السكان إلى احترام التباعد الاجتماعي والغسل المتكرر للأيدي بالصابون ووضع الكمامات والبقاء في البيوت.

وسجلت موريتانيا اليوم أربع حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى عشرين أكثر من نصفها سجل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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