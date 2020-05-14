مصر تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 140 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم المتعافين، و571 حالة وفاة.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافياً.

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