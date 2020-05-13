الجزائر تسجل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 522 حالة، وأن مجموع الإصابات بلغ 6253 حالة موزعة عبر كل مدن البلاد.

وكشف فورار، عن تماثل 60 حالة للشفاء، ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 3058.

من جهة أخرى، أفتت لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة أو فرادى، وذلك نظرا للأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأفتت اللجنة أيضا بـ"مشروعية رفع التسبيح والتكبير من مكبرات الصوت في المساجد"، داعية المصلينإلى " التكبير والتسبيح والتهليل في البيوت أو حيث كانوا، للمحافظة على هذه السنة وتعظيم هذه الشعيرة، ولاستحضار معاني العيد وأجوائه، لزرع الفرحة والبهجة في هذا اليوم السعيد".

يذكر أن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أعلن أمس الثلاثاء، عن تمديد الحجر الصحي حتى 30 مايو الجاري.

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