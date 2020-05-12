مصر تعلن تسجل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن 154 من المصابين بالفيروس تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة".

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