الكويت تسجل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 65 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 598 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 9286 حالة.

وأشار إلى أن 178 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 2907 حالات ، موضحا أن الحالات التي غادرت الحجر الصحي بلغت 884 حالة.

وأعلنت الحكومة الكويتية تطبيق الحظر الشامل في الكويت لمدة 20 يوما بدأت امس الأحد وذلك للحد من انتشار كورونا في البلاد .

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