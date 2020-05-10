مصر تسجل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الأحد إنه تم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها و 525 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الوزارة خروج 73 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي اليوم "وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ... ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم".

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