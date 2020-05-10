انخفاض معدلات الوفاة في مصر رغم انتشار كورونا

المصدر: د ب أ



أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري رسما معلوماتيا كشف خلاله عن انخفاض معدل الوفيات خلال شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من أعوام 2017 و2018 و2019، وذلك رغم انتشار جائحة كورونا.

وأوضح المركز أنه خلال عام 2017 وصل عدد حالات الوفيات في أبريل إلى 41655 مقابل 43399 في الشهر نفسه من 2018 ، و43303 في ذات الشهر من 2019 . أما في أبريل الماضي فتم تسجيل 42144 .

ووفقا للرسم، الذي نقله موقع "بوابة الأهرام"، فقد انخفض عدد الوفيات في أبريل الماضي مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي بحوالي 3.7% .

وأكد المركز أنه على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن عدد حالات الوفاة نتيجة الفيروس لا تزال ضمن الحدود الآمنة مقارنة بدول العالم.

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