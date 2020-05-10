لا وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في المغرب

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة المغربية أمس السبت إنه تم تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بداية الوباء في المغرب في الثاني من مارس الماضي إلى 5910 حالات.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحفي اليومي، إنه" لم تسجل أية حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبقى العدد الإجمالي 186 حالة" كما انخفضت نسبة الوفاة إلى 3.1 في المئة.

وتعافت 137 حالة جديدة أيضا، ليصبح عدد المتعافين 2461 حالة، وترتفع نسبة التعافي إلى 41.6 في المئة.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد قال مساء الجمعة في تصريح تلفزيوني إن "رفع الحجر الصحي يتطلب توفر شروط ملائمة، على رأسها استقرار الحالة الوبائية، وتسجيل انخفاض في الحالات الجديدة وتراجع الفيروس إلى تحت الواحد مع استقراره لمدة زمنية مهمة".

وبدأ المغرب المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية في 20 أبريل الماضي ومن المقرر أن تنتهي في 20 مايو الحالي بعد أن انهى المرحلة الأولى من الطوارئ والتي امتدت من 20 مارس إلى 20 أبريل.

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