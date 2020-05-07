مصر تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد ، مشيرة إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 72 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى اليوم.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم المتعافين، و 482 حالة وفاة.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيا.

وكشف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

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