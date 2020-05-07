مصر تعلن استمرار حظر التجوال من 9 مساء إلى 6 صباحا حتى نهاية رمضان

المصدر: د ب أ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري اليوم ، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد من 9 مساء إلى 6 صباحا .



جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل وآخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمى .



وأشار رئيس الوزراء المصري إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحى، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس أن الحكومة اتخذت كل التدابير التي يمكنها اتخاذها للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

ودعا في مؤتمر صحفي متلفز، المواطنين أنفسهم للحفاظ على سلامتهم الشخصية، لافتا إلى أنه تم ليلة أمس فقط تحرير أربعة ألف محضر لمخالفين لتوقيتات الحظر.

وقال مدبولي :"تحملنا أعباء اقتصادية كبيرة من بداية الأزمة مثل باقي دول العالم ... وقدمت الدولة مجموعة كبيرة من التسهيلات للوقوف إلى جانب القطاعات الاقتصادية".

وشدد على أن "تأخر دوران عجلة الاقتصاد يسبب ضغوطا كبيرة على الحكومة والدولة".

وصرح بأن الحكومة قررت استمرار العمل بنفس الإجراءات التي تم الإعلان عنها بداية شهر رمضان، والتي تتضمن حظرا يوميا للتجوال من التاسعة ليلا وحتى السادسة صباحا.





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