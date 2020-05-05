الكويت تتكفل بنقل المصريين والجنسيات المخالفة إلى بلادهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المصريين الذين سيتم نقلهم من دولة الكويت إلى مصر لن يتكلفوا شيئاً، سواء من قبل السلطات المصرية، أو السلطات الكويتية، وفقاً لجريدة سبر الإلكترونية.

وأضاف: ما نعلمه أن السلطات الكويتية عندما فتحت باب تسجيل المخالفين منحت 3 مزايا، هي العفو الكامل عن أي غرامات، والعفو عن أي عقوبة قد توقع في المستقبل، بما في ذلك المنع من دخول الكويت، فإمكان هؤلاء المخالفين دخول الكويت مرة أخرى، والميزة الثالثة هي تحمل السلطات الكويتية تكاليف نقلهم إلى أوطانهم، وهذا ينطبق على كل المخالفين من جميع الجنسيات، الذين فتحت لهم السلطات الكويتية باب التسجيل.

وذكر المستشار نادر جلال أن عدد المخالفين المصريين 5 آلاف، ولن يتحملوا أية تكاليف لعودتهم إلى مصر.

وأشار إلى أنه ستكون هناك رحلتان يومياً لنقل المخالفين من دولة الكويت إلى مصر، لأن هذه هي السعة القصوى التي ستمكن رجال الحجر الصحي في المطار من القيام بإجراءات الحجر الأولية التي تتضمن إخضاعهم للكواشف السريعة للكشف عن كورونا، إضافة إلى غير ذلك من إجراءات الحجر، ثم نقلهم بعد ذلك إلى أماكن الحجر المخصصة.

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