القبض على 6 شبان بعد مشاجرة عنيفة في مكة المكرمة

المصدر: واس

ألقت الشرطة السعودية القبض على ستة شبان دخلوا في مشاجرة جماعية، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وذلك بعد أن تم تصوير المشاجرة وتناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرّح الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي؛ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، في أحد أحياء مكة المكرمة؛ أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على أطراف المشاجرة، وهم (6) سعوديين، أعمارهم في العقدين الثاني والثالث.

وأضاف الغامدي أن التحقيقات بينت أن المشاجرة نتجت عن خلافات سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة .

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