مصر تسجل 226 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الأربعاء تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء بلغ 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 380 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأغلقت مصر في مارس آذار المطارات وفرضت حظر تجول ليليا وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار الفيروس.

لكن الحكومة خففت قبيل بدء شهر رمضان بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا.

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