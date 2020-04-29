الجزائر تسجل أكبر عدد يومي من الإصابات بكورونا

المصدر: د ب أ

سجلت الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم "الأربعاء"، 199 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مقابل 7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية التي تعلنها الجزائر منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3848 حالة موزعة عبر 47 ولاية. كما ارتفع مجموع الوفيات إلى 444 حالة.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد وكتابعة تطورات وباء كورونا، في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 51 حالة شفاء ليصل عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض 1702.

وأشار فورار، إلى أن 6666 حالة تخضع للعلاج منها 2681 حالة مؤكدة حسب التحلي المخبري " البي سي آر"، و3985 حالة محتملة حسب تحاليل الأشعة والسكانير.

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