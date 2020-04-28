5 وفيات و132 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الثلاثاء تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الايجاز الصحفي اليومي، عن ارتفاع مجموع الوفيات إلى 437 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 3649 حالة منتشرة عبر 47 ولاية.

وتحدث فورار، عن شفاء 93 حالة جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 1651 شخصا، بينما يرقد 22 مريضا في العناية المركزة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية (التعليم) عن تمديد تعليق الدراسة حتى 14 مايو المقبل، ضمن التدابير الوقائية لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

كانت الحكومة الجزائرية قررت"الاثنين" تمديد العمل بالحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة 15 يوما إضافية حتى 14 مايو المقبل

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