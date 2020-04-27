الكويت تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 22 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة اليوم ، إن حالتي الوفاة هما لمواطن كويتي 53 عاما ومقيم هندي 54 عاما وكانا يتلقيان الرعاية الطبية بالعناية المركزة.

وأشار إلى تسجيل 213 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات المسجلة في البلاد إلى 3288 حالة ، لافتا إلى أن 2254 إصابة تتلقى الرعاية الطبية بينها 64 في العناية المركزة بواقع 34 مستقرة و30 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 206 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1012 حالة.



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