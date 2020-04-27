الكويت تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 22 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة اليوم ، إن حالتي الوفاة هما لمواطن كويتي 53 عاما  ومقيم هندي  54 عاما  وكانا يتلقيان الرعاية الطبية بالعناية المركزة.

وأشار إلى تسجيل  213 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات المسجلة  في البلاد إلى  3288  حالة ، لافتا إلى أن   2254  إصابة تتلقى الرعاية الطبية  بينها  64  في العناية المركزة بواقع  34 مستقرة و30 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء  206 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1012  حالة.
 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى