190 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

المصدر: رويترز

أفادت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء أمس الجمعة تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال 24 ساعة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 3758 حالة في البلاد.

وأضاف محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليصبح عدد حالات الوفاة بسبب هذه الجائحة 158 حالة.

وقال إن عدد المتعافين ارتفع إلى 488 .

واتخذ المغرب مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي المرض منذ ظهور الحالات الأولى في أوائل مارس الماضي، يأتي على رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية من 20 مارس الماضي إلى 20 أبريل الحالي، وتمديدها من هذا التاريخ إلى 20 مايو أيار المقبل.