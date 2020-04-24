الجزائر تسجل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

ارتفعت حصيلة ضحايا وباء كورونا في الجزائر بعدما تم تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الجمعة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 415 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 3127 حالة.

كشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا عن تسجيل 53 حالة شفاء، ليصل عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 1408.

يشار أن الحكومة الجزائرية أقرت تعديل مواقيت الحجر الصحي بداية من اليوم، أول أيام شهر رمضان، حيث تم رفع الحجر الشامل على ولاية البليدة التي سجلت بها أكبر عدد من الوفيات والإصابات، ليصبح حجرا جزئيا يمتد من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي).

كما تم تأخير بداية الحجر الجزئي بساعتين بتسع ولايات (محافظات) بينها الجزائر العاصمة. فيما تم الإبقاء على نفس المواقيت ببقية الولايات.