لبنان :ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 696

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد في لبنان اليوم "الجمعة" إلى696 إصابة، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة، واستقر عدد الوفيات عند 22.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد ما يرفع عدد الإصابات إلى 696 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة استقر عند 22 حالة منذ 21 شباط/ فيراير الماضي .

وبلغ عدد الحالات الحرجة 46 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 140 حالة.

وتقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بإجراء فحوص الـ PCR لعينات عشوائية من كافة المناطق اللبنانية .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 26 ابريل الحالي.

واتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تطبيقية لإعلان التعبئة العامة، أبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من 18 مارس حتى 26 ابريل الحالي.