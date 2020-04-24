الجزائر تراجع إجراءات الحجر الصحي

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه أصدر تعليمات بمراجعة إجراءات الحجر الصحي تماشيا مع تطور الوضع في الميدان.

وأضاف تبون، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بعد إعلان حلول شهر رمضان الكريم في الجزائر اليوم الجمعة "أعلم أنكم تعيشون ظروفًا صعبة وخاصة أهلنا في (مدينة) البليدة. أعلم أن منكم من ترك عمله مؤقتا ومن هو قلق على مصير دراسة أولاده، وفيكم المريض المزمن، ومنكم من يضيق بالحجر الصحي".

وتابع " لا نملك إلا تحمل القيود المفروضة علينا جميعا كما سكان العالم".

وكشف عن اتخاذ إجراءات قريبة لصالح الطلبة في جميع مراحل التعليم، داعيا الأولياء إلى عدم القلق.

وأكد تبون، أنه كان يتمنى أن يحتفل مع الجزائريين بتدشين جامع الجزائر الأعظم خلال شهر رمضان، مضيفا بالقول "لكن إرادة الله شاءت أن نؤدي مؤقتا صلاة التراويح والجمعة في بيوتنا لأول مرة، وإنه لأمر صعب".

وجدد تبون نداءه للجزائريين للمزيد من التآزر وأعلى درجات الانضباط والصبر، حاثا مرة أخرى المخالفين لقواعد الوقاية، بالكف عن السلوك الخاطئ الذي يتسبب في تمديد الحجر.

وأشار إلى أن الهبة الوطنية للشعب الجزائري في المراحل الحاسمة شكلت فرصة لتحويل المعاناة إلى محفز، لانطلاقة جديدة.

وسجلت الجزائر حتى أمس الخميس 402 حالة وفاة، و2910 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.