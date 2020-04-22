سوريا تسجل 3 أصابات جديدة بفيروس بكورونا

المصدر: د ب أ

أرتفع عدد المصابين بفيروس كورنا في سورية إلى 42 شخصاً بعد تسجيل 3 إصابات وشفاء واحدة اليوم "الثلاثاء".

وقالت وزارة الصحة السورية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي " تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 42 إصابة، شفيت منها 6 إصابات وتوفيت ثلاث حالات ".

وأعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن " جميع الإصابات بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها هي في محافظتي دمشق وريفها ولا إصابات في المحافظات الأخرى حتى الآن".

كانت الحكومة السورية أعلنت في بداية الشهر الجاري عزل مدينة السيدة زينب جنوب دمشق بسبب وجود زوار الى المدينة من العراق وايران ولبنان ، كما تم عزل بلدة تل منين بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا .