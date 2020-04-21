المغرب يسجِّل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حتى مساء أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 3046 حالة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

