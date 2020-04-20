إصابات كورونا في المغرب تصل إلى 2855 والوفيات 141

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء "الأحد" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 2855 إصابة، منها 141 حالة وفاة.

وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب إن هناك 327 حالة تعافت من المرض أيضا.

وأضاف "على الرغم من أن الحالة عرفت تطورا في الأيام الأخيرة لكنها تبقى جد متحكم فيها ومسيطر عليها بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي قمنا بها".

وتابع قائلا "هذه الإجراءات جنبتنا الأسوأ، والحمد لله، لكن لا يعني أننا وصلنا إلى بر الأمان" داعيا المواطنين إلى توخي "مزيد من اليقظة والحذر".

وقام المغرب بعدة إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، منها منع التجمعات التي تزيد عن 50 شخصا وإغلاق المدارس والمجال الجوي وفرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس آذار حتى 20 أبريل نيسان ثم إعلان تمديد فترة الطوارئ أمس السبت حتى 20 مايو.