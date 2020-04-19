الجزائر تمدّد الحجر الصحيّ حتّى 29 الجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الجزائر تمديد فترة الحجر الصحي العام لمدة 10 أيام تنتهي في 29 أبريل، للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة، حسبما أفاد السبت مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أمس السبت إن الجزائر ستمدد فترة فرض إجراءات العزل العام لمدة 10 أيام، تنتهي في 29 نيسان، كمحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد19، بحسب (فرانس 24)

وكانت الحكومة الجزائرية فرضت إجراءات عزل كاملة في محافظة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر، وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء في بيان أنه تقرر "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020"، مشيرا إلى إجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.