5 وفيات و281 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الجمعة تسجيل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 2564.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 135. كما تماثل للشفاء 32 شخصا ليصبح عدد المتعافين 281.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة في المغرب إن 172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تم تسجيلها في البؤر المتواجدة بأربع مدن مغربية من أصل 281 المسجلة خلال 24 ساعة.

ومن المتوقع أن تنتهي حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها المغرب لمنع تفشي الفيروس في البلاد، في 20 أبريل الحالي، بعد أن دخلت حيز التنفيذ في 20 مارس الماضي.

وأشارت بعض وسائل الإعلام المغربية إلى احتمال تمديد حالة الطوارئ لأسابيع أخرى.