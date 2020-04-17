السعودية تمدد صلاحية الهوية لمدة شهرين

المصدر: واس

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، والسماح بتجديد رخص القيادة والسير دون الفحص الدوري.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في المملكة، المقدم طلال الشلهوب، بتمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، والسماح بتجديد رخص القيادة ورخص السير عن طريق «أبشر»، وذلك دون الحصول على شهادة فحص النظر والفحص الدوري للمركبة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المملكة على جميع الأصعدة؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين وحمايتهم من فيروس كورنا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة تسجيل 762 إصابة جديدة بالوباء، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7142، بينما أصبح إجمالي عدد الوفيات 87 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ1049 حالة.