بؤر وبائية ترفع حصيلة المصابين بكورونا في المغرب

المصدر: د ب أ

قالت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس إن ظهور بؤر وبائية في مجموعة من المدن أسهم في زيادة الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2283 حالة منها 249 حالة تم تسجيلها منذ مساء الأربعاء.

وأوضح محمد اليوبي مدير إدارة الأوبئة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أن البؤر في صفوف العائلات وعدد من الوحدات الصناعية والمجمعات التجارية أسهمت في ارتفاع عدد المصابين خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ العدد 85 حالة في الدار البيضاء و68 في فاس و66 في مراكش و21 في طنجة.

وأضاف المصدر نفسه أن مجموع الحالات التي شفيت نهائيا بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 ليبلغ إجمالي المتعافين 249 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 130 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس.

وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر مجموعة من النساء في حالة هستيرية خارج أحد المصانع في مدينة الدار البيضاء، بعد تأكد إصابة المشرفة عليهم بفيروس كورونا لكونها كانت المكلفة بتوزيع الكمامات ومواد التعقيم.