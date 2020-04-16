حالتا وفاة و125 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الأربعاء تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى مساء أمس إلى 2024 حالة، في حين وصلت الوفيات إلى 127؛ أي بزيادة حالتين في نفس الفترة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين وصل إلى 229 حالة.

وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أول أمس الثلاثاء في البرلمان إن المغرب "مازال متحكما في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا لحد الآن، إذ ما تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء".

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب "مكنت من تفادي الأسوأ، وتجنب 6000 حالة وفاة كما قدرت الدراسات".

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 أبريل الحالي، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم.

كما سارع بإغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.