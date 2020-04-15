سوريا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

تعدى عدد المصابين بفيروس كورنا في سورية عتبة الثلاثين مصاباً بعد تسجيل 4 إصابات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي " تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 33 إصابة" مشيرة إلى تعافى 5 إصابات ووفاة حالتين.

وجهزت الحكومة السورية عشرات المراكز الصحية في دمشق والمحافظات لعزل المشتبه بهم بالإصابة بفيروس كورنا، كما جهزت عدة مشافي خاصة بمعالجة المصابين ابرزها مشفى الزبداني بريف دمشق الغربي .

وقالت مصادر في وزارة الصحة السورية إن "طائرة شحن سوف تصل منتصف ليل اليوم "الأربعاء" قادمة من الصين تحمل مواد طبية وأجهزة تحليل لفيروس كورنا وأجهزة تنفس اصطناعي وتجهيزات أخرى".

وتعاني الحكومة السورية من ضعف الامكانات الطبية حيث يمكنها اجراء 100 فحص يوميا فقط.