الجزائر تعلن تسجيل 13 وفاة و87 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و87 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 326 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 2070 موزعة عبر 47 ولاية، بحسب ما ذكره جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا في الملخص الصحفي اليومي.

وأشار فورار إلى تعافي 90 حالة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 691.

وأشادت الجزائر اليوم الثلاثاء بالدعم والمساعدة التي تلقتها من "صديقها التقليدي" الصين، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتقدم عمار بلحيمر وزير الاتصال (الاعلام) في تصريح للتلفزيون الرسمي بالشكر للحكومة الصينية نظير المساعدات التي قدمتها لبلاده في مواجهة كورونا.

وقال بلحيمر إن الصين منحت الأولوية للجزائر في تلبية طلبياتها من المعدات ووسائل الحماية من فيروس كورونا، رغم الطلب العالمي الكبير عليها.