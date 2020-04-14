ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 126 والإصابات 1763

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 1763 إصابة .

وأظهرت بيانات الوزارة اليومية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 126 شخصا، من 118 أمس، في حين بلغ عدد المتعافين 203 .

من جهته قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام البرلمان في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة إن المغرب "سيخرج من هذه المحنة، بحول الله وقوته، وقد استفاد من دروسها خاصة في تحديد الأولويات، والاعتماد على الذات، وتقوية اهتمامنا بالإنسان".

وذكر بالإجراءات التي يتخذها المغرب للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وقال إن المغرب "يعمل بجد ليس فقط لتقليل الخسائر، بل أيضا لضمان العودة سريعا، وبشكل أفضل إلى دينامية إيجابية لتحقيق تنمية مدمجة، ومستدامة، وإلى الرجوع بشكل أقوى إلى ... الإصلاحات الكبرى التي أطلقها، وكذا إلى استرجاع الحيوية التي عرفها قبل بداية الأزمة".