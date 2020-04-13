الجامعة العربية تحذر من فرض واقع جديد لإسرائيل في القدس

المصدر: القاهرة - وام

ناشد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العالم بذل جهودهم من أجل حمل إسرائيل على مراجعة سياستها الخطيرة بتوظيف الأزمة الحالية الخاصة بتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) من أجل تحقيق مخططاتها بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وإحكام السيطرة على سكان الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

جاء ذلك في رسائل وجهها اليوم إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حول خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل وباء كورونا، وخاصة في ضوء مؤشرات متواترة.

وقال أبو الغيط إنه لا بد من مراجعة تلك السياسات الخطيرة لضمان عدم انزلاق الأوضاع في فلسطين أو في مخيمات اللاجئين خارجها، إلى ما هو أسوأ وأخطر وخصوصاً جراء الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لوباء كورونا.

وحذر أبو الغيط في رسائله من توجه خطير وواضح لدى الزعامات الإسرائيلية، وخاصة من حزب الليكود، باستغلال الظرف العالمي الطارئ والمتعلق بمواجهة وباء كورونا «كوفيد 19»، من أجل تكثيف التوسع في البؤر الاستيطانية ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها.