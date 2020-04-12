ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 118 والإصابات 1661

المصدر: وكالات

قالت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الأحد إنها سجلت سبع حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كما سجلت 116 حالة إصابة جديدة في نفس الفترة.

وقالت الوزارة إن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا أدى حتى الآن إلى وفاة 118 شخصا وإصابة 1661. وأضافت أن 177 مصابا تماثلوا للشفاء.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 مارس حتى 20 أبريل نيسان ويفرض أيضا قيودا على الخروج من المنازل، إلا في حالة الضرورة القصوى، في محاولة لمنع تفشي الفيروس.

وقالت الحكومة المغربية الشهر الماضي إنها خصصت 200 مليون دولار لشراء معدات وأدوية للاستعداد لتفشي الوباء.