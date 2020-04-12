ضبط 23 شخصاً حاولوا منع دفن سيدة مصابة بكورونا في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس السبت أنه تم القبض على 23 شخصا من قرية" شبرا البهو" في محافظة الدقهلية عقب محاولتهم منع إجراءات دفن سيدة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه بتاريخ اليوم قام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد إستجابة للشائعات ودعوات التحريض، التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجاري العرض على النيابة العامة".

وتؤكد وزارة الداخلية تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتي تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة.