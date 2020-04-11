المغرب: تسجيل 4 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم "السبت"، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1545 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، حسبما أفادت صحيفة هسبريس المغربية.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6403 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 111 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 22 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 146 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

