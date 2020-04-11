تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم السبت، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد_كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وفي سياق متصل، قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا المستجد في سوريا، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في البلاد حتى الثاني من مايو المقبل.

وطالب الفريق الحكومي بتشديد الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبا على السلامة العامة.

كما وافق الفريق الحكومي مبدئيا على تقديم "بدل تعطل" لكل عامل من العمال باليومية والموسميين وعمال المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية.