مصر تقتطع 20 % من رواتب أعضاء مجلس الوزراء وتمدد الحظر أسبوعين

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء أن الحكومة قررت تمديد العمل بنفس الإجراءات المتبعة حاليا لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر التجوال الليلي، لأسبوعين آخرين ينتهيان يوم الخميس 23 من أبريل الجاري.

وقررت الحكومة إرجاء بدء حظر التجوال الليلي ساعة واحدة من السابعة إلى الثامنة ليلا للحد من التزاحم على وسائل النقل الجماعي ولإتاحة الفرصة للجميع للعودة للمنازل.

وأعلى مدبولي، في مؤتمر صحفي متلفز، أن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على اقتطاع 20% من رواتبهم لدعم المتضررين والدولة في هذه المرحلة.

وكانت الحكومة قررت قبل أسبوعين فرض حظر تجوال ليلي من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وقال مدبولي اليوم إن "مصر لا تزال في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا"، وأرجع هذا إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، وكذلك إلى التزام المواطن المصري بتطبيق القرارات المعلنة، داعيا إلى استمرار هذا الالتزام في المرحلة القادمة.

وحذر من أن "الاستخفاف" قد يقود إلى نفس "الكوارث" التي تواجهها دول أخرى حاليا.

ولفت إلى أن معدلات الزيادة في أعداد الإصابات تتماشى حتى الآن مع السيناريوهات التي وضعتها الحكومة قبل أسابيع، وشدد على ضرورة الحفاظ على أن تكون الزيادات بسيطة ومتدرجة.