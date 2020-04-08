تسجيل حالة وفاة بكورونا في البحرين

المصدر: وام

أعلنت البحرين أمس عن تسجيل حالة وفاة لمواطن بحريني بفيروس كورونا يبلغ من العمر 70 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين - أن المتوفي كان يخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وقد حصل على الرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.

وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حالياً فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.