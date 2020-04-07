مصر تحظر الأنشطة الجماعية في رمضان لمواجهة كورونا

المصدر: رويترز

قال بيان حكومي اليوم الثلاثاء إن مصر ستحظر أي تجمعات دينية عامة خلال شهر رمضان الذي يبدأ في غضون أسبوعين تقريبا، ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الأوقاف المصرية في بيان أن مصر ستحظر أي تجمعات وإقامة موائد الإفطار الجماعية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الجماعية.

وأضافت الوزارة أن الحظر سيُطبق أيضا على عزلة الاعتكاف في المساجد التي يقضي فيها بعض المسلمين الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان في المساجد للصلاة والتأمل.

وبحسب حصيلة رويترز، سجلت مصر ما يزيد على 1300 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 80 حالة وفاة.

وسيبدأ شهر رمضان في 23 أبريل نيسان تقريبا اعتمادا على رؤية الهلال في بداية الشهر.

وأمرت مصر الشهر الماضي بالفعل بإغلاق المساجد والكنائس.