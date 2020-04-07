شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت والإجمالي يرتفع إلى 105 حالات شفاء

المصدر: كونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الثلاثاء شفاء حالتین جدیدتین من المصابین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 105 حالات.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھاتین الحالتین من فیروس كورونا وسیتم نقلھما إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھما من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وأوضح وزير الصحة أن الحالتان تعودان لمواطن كويتي يبلغ من العمر 72 سنة وطفل وافد يبلغ من العمر سنتين.