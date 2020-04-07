تونس تسجل 22 حالة وفاة و596 إصابة بكورونا خلال شهر

المصدر: د ب أ

اقترب عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تونس منذ تسجيل أولى الإصابات في الثاني من مارس الماضي، إلى الوصول من 600 حالة.

وتشهد تونس حالة من الاستقرار النسبي في تزايد نسبة الإصابات المؤكدة يوميا، الإ أن وزارة الصحة تتوقع أن يشهد شهر أبريل الجاري ذروة تفشي الفيروس.

وجاءت أولى التحاليل للفيروس إيجابية في الثاني من آذار/مارس الماضي لمواطن عائد من إيطاليا، لكنه أعلن عن شفائه في وقت سابق.

وأعلنت الوزارة امس الاثنين عن تسجيل 22 إصابة مؤكدة جديدة، ليصبح إجمالي عدد المصابين 596 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 22 حالة.

وأجرت المختبرات الوطنية 7725 تحليلا على عينات جرى اختيارها بشكل موجه، حتى أمس الخامس من أبريل.