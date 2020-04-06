21 وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

المصدر: د ب أ

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، 21 حالة وفاة و103 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 173 حالة، بينما زادت الإصابات إلى 1423 موزعة عبر 45 ولاية.

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تطورات وباء كورونا، في تصريح للصحافة، إن 46 مريضا يوجدون في العناية المركزة، بينما يخضع 488 اخرين للرعاية الصحية.

واشار فورار، إلى استقرار عدد الحالات التي تماثلت للشفاء عند 90، والمرضى الذين يخضعون للعلاج بدواء كلوروكين عند 626.